DFB: Taskforce tagt heute erstmals

"Wir müssen loyal zusammenstehen zum Wohle des deutschen Fußballs", sagte der vormalige Bayern-München-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Die Zeit drängt: Aus dem DFB-Team, das zum zweiten Mal in Folge in der WM-Vorrunde ausschied, soll bei der Heimeuropameisterschaft in eineinhalb Jahren wieder ein Titelkandidat werden. Rummenigge: "Es ist keine Zeit mehr für Egoismen. Wir müssen wieder Herzblut reinbringen."

Kritik an der Auswahl der Mitglieder – neben Rummenigge gehören Oliver Kahn, Rudi Völler, Matthias Sammer und Oliver Mintzlaff dem Gremium an – gab es schon vor dem ersten Treffen: Die 66-fache deutsche Nationalteam-Torhüterin Almuth Schult stieß sich nicht nur an der mangelnden Diversität. "Es wurden fünf Herren geholt, die die größten Kritiker sind. Weil man hinterher weiß: Wenn es nicht gut laufen sollte, wird man von diesen fünf Herren dann nichts Negatives hören. Eigentlich nimmt man nur sich selbst in Schutz."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper