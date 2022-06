Deutschland will kein "Remis-König" sein

Auf ein Neues! Deutschlands Fußball-Nationalteam trifft heute (20.45 Uhr, ZDF) zum zweiten Mal binnen elf Tagen auf den amtierenden Europameister Italien, der eine Ära der Verjüngung eingeläutet hat. Langzeitkapitän und Abwehrchef Giorgio Chiellini ist nicht mehr dabei, aber durchaus noch aktiv: Der 37-Jährige gab bekannt, dass er seine Karriere in der Major League Soccer beim Los Angeles FC fortsetzen wird. In Mönchengladbach sollen andere hinten dicht machen – zum Beispiel Chiellinis "Zwilling". So wird Leonardo Bonucci tituliert.

Das logische Resultat wäre ein 1:1 – so endeten die jüngsten vier Länderspiele mit deutscher Beteiligung, darunter das erste Kräftemessen mit der Squadra Azzurra in der Nations League in Bologna.

Doch das genügt den hohen Ansprüchen der Mannschaft von DFB-Bundestrainer Hansi Flick nicht. "Ich finde das einfach nicht gut, weil ich gewinnen möchte", betonte der 57-Jährige. Ähnlich sieht es Star-Torhüter Manuel Neuer: "Wir haben gute und schlechte Seiten gesehen. Wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen alles dafür tun, um einen super Saisonabschluss hinzulegen."

Das ist leichter gesagt als getan, denn die Bilanz spricht mit 15 Siegen bei acht Niederlagen und 13 Remis für die Italiener, die im laufenden Bewerb ungeschlagen sind.