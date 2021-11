Deutschland siegte zum Abschluss mit 4:1

Havertz (15.), Gündogan (45./Elfer, 50.) und Hofmann (64.) trafen für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick. Nordmazedonien verteidigte den zweiten Tabellenplatz – und damit die Teilnahme am Play-Off als möglicher Gegner von Österreich – mit einem 3:1-Sieg über Island.

Ein brisantes Finish steht in der Gruppe G bevor. Das Team der Niederlande wäre mit einem Sieg in Montenegro definitiv bei der WM gewesen, kassierte aber nach einer 2:0-Führung durch späte Tore von Vukotic (82.) und Vujnovic (86.) noch den Ausgleich zum 2:2. Jetzt beträgt vor dem Abschlussmatch gegen Norwegen der Vorsprung auf die Norweger und die Türkei jeweils nur zwei Punkte. Die Türken gastieren zum Abschluss in Montenegro.