Deutscher Schmadtke neuer Sportdirektor bei Liverpool

Das gab der Fünfte der abgelaufenen Premier-League-Saison am Dienstag bekannt. Zur Vertragsdauer machte Liverpool keine Angaben. Laut britischen Medien ist der Vertrag zunächst kurzfristig angelegt. Der 59-jährige Schmadtke war zuletzt viereinhalb Jahre lang als Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg tätig.

Schmadtke hatte sein Manager-Amt in Wolfsburg im Jänner aufgegeben und sich eigentlich schon in den Ruhestand verabschiedet. Der ehemalige Torhüter folgt auf Julian Ward, der den Verein in diesem Sommer nach mehr als zehn Jahren verlässt. Nach einer verkorksten Saison steht das Team, das noch im Vorjahr den FA Cup und den englischen Ligacup gewonnen und die Meisterschaft nur knapp verpasst hatte, vor einem Umbruch.

