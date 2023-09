Deutscher Nationalspieler wechselt zu Dortmund

Der 30-jährige Stürmer wird beim BVB Teamkollege von Marcel Sabitzer und erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.Dortmund. In Füllkrug bekam der von Edin Terzic trainierte Vizemeister kurz vor Ablauf der Transferperiode die erhoffte große Verstärkung auf der Mittelstürmerposition. Dort hat der BVB auch deshalb Bedarf, weil Stamm-Angreifer Sébastien Haller Anfang 2024 für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup spielen will und den Dortmundern damit längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird.

Füllkrug hatte sich in den vergangenen Jahren bei Werder zum Spitzenstürmer entwickelt und es bis in die Nationalmannschaft geschafft. In der vergangenen Saison war er mit 16 Toren in 28 Partien Torschützenkönig.

