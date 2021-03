Deutsche Bundesliga ab Sommer bei Puls 24 und Sat.1 Österreich

Puls 24 und Sat.1 Österreich steigen ab Sommer in die Berichterstattung über die deutsche Fußball-Bundesliga ein. Die Sportfans in Österreich bekommen neun Live-Spiele pro Saison im Free-TV geboten. Das gab ProSiebenSat.1Puls 4 am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.

Neben dem Bundesliga-Auftaktspiel und dem Supercup werden auch die Spiele knapp vor und nach der Winterpause sowie der Auftakt der 2. Bundesliga und die Relegationsspiele für die 1. und 2. Bundesliga gezeigt. Sat 1 Österreich zeigt außerdem vor dem Spiel einen Countdown und nach dem Spiel einen Talk.