Mit dem Wechsel von Julian Nagelsmann zum FC Bayern München hat gestern der Trainer-Poker in der deutschen Fußball-Bundesliga – und damit auch in Österreich – so richtig begonnen. Rund 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen soll sich RB Leipzig für die Hausaufgabe bezahlen haben lassen, einen Nachfolger für den 33-Jährigen zu finden, der Hansi Flick bei den Bayern beerbt.