Der VfL Wolfsburg muss wieder in die Spur finden

Noch ist der Fußball-Champions-League-Startplatz des VfL Wolfsburg um fünf Punkte abgesichert, doch das Restprogramm in der deutschen Bundesliga hat es durchaus in sich. Das Team von Oliver Glasner steht nach zwei Niederlagen en suite (3:4 in Frankfurt, 2:3 gegen den FC Bayern) unter Zugzwang, die zuvor so verlässliche Defensive war anfällig.

Darüber hinaus hat es das Restprogramm in sich: Auf das heutige Gastspiel (20.30 Uhr, Sky) beim VfB Stuttgart, der sich bemüht, den bis 2023 laufenden Vertrag mit ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic frühzeitig zu verlängern, folgen die Heimpartien gegen Dortmund und Union Berlin. Anschließend warten Leipzig auswärts und in der letzten Runde Mainz zuhause.

"Wir wollen wieder eine bessere Balance in unserem Spiel haben und gewinnen. Wir müssen in der Defensive die wichtigen Duelle annehmen und auch für uns entscheiden", erläuterte Glasner, der auf die Außenverteidiger Paulo Otavio und Kevin Mbabu verzichten muss. Mit Maxence Lacroix ist ein weiterer Abwehrspieler fraglich.

Glasner, der sich noch nicht deklariert hat, wie es nach der Saison für ihn weitergeht – der 46-Jährige soll über eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2022 laufenden Kontrakt verfügen –, gab an, dass ihm die Spekulationen um seine Person schon ziemlich zusetzen. "Wenn Schlagzeilen fast täglich kommen, stumpft man auch ein bisschen ab. Es ist schon unangenehm, wenn man jeden Tag irgendwo etwas liest und sehr oft dazu befragt wird", ergänzte der Trainer. Nachsatz: "Ich möchte keine Gerüchte mehr kommentieren."

Wolfsburgs Rivale im Kampf um einen Platz in der "Königsklasse", Dortmund, trifft auf Union Berlin.