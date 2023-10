Cristiano Ronaldo traut sich den 1000er zu

38 Jahre und kein bisschen leise: Portugals Fußball-Star Cristiano Ronaldo führte sein Nationalteam mit einem "Doppelpack" zum 5:0-Auswärtserfolg über Bosnien-Herzegowina und schraubte sein Konto auf 40 Pflichtspiel-Treffer im Kalenderjahr 2023. Damit überflügelte der Saudi-Arabien-Legionär Manchester-City-Star Erling Haaland (39 Tore). "Wieder ein gutes Spiel. Wir sind immer noch stark und zuversichtlich", sagte der Al-Nassr-Profi. Portugal spielt eine überragende EM-Qualifikation mit dem Maximum von 24 Punkten und einem imposanten Torverhältnis von 32:2.

Ronaldo will sein Nationalteam auch bei der EURO 2024 in Deutschland als Kapitän auf den Rasen führen, bei Trainer Roberto Martinez hat er ein Stein im Brett, "CR7" gilt trotz starker Konkurrenz im Angriff als unantastbar.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters denkt der Ausnahmekönner, der zuvor auch beim 3:2 gegen die Slowakei zwei Mal gescort hat, nicht an Ruhestand. Selbst 1000 Karrieretore scheinen für ihn nicht utopisch zu sein. "Es wird schwierig werden, weil es noch ein weiter Weg ist. Ich schätze die kurzfristigen Ziele. Ich muss zuerst einmal die 900er-Marke knacken, dann sehen wir weiter. Aber alles ist möglich", sagte Ronaldo, der aktuell bei 853 Goals, davon 127 im Nationaltrikot, hält.

Einen Spieler dieser Güteklasse haben die Niederlande nicht in ihrem Aufgebot, trotzdem sind sie in der EM-Ausscheidung auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Last-minute-1:0-Sieg über Griechenland in Athen hält die "Oranjes" im Endrundenrennen. Weil Liverpool-Abwehrchef Virgil van Dijk die Nerven behielt und in der 93. Minute einen Elfmeter versenkte, kann es das Team von Ronald Koeman aus eigener Kraft zur Endrunde schaffen. Für die Griechen sieht’s jetzt ziemlich düster aus.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos