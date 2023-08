Der neue Spielplatz der Stars: Wie sich Saudi-Arabien Aufmerksamkeit kauft

Am kommenden Wochenende wird die Saudi-Pro-League angekickt. In den vergangenen Jahren war der Ankick in Saudi-Arabiens Fußball-Liga in Europa keine Erwähnung wert gewesen – nun erkaufte sich das saudische Königshaus das internationale Interesse. Zu Vorreiter Cristiano Ronaldo, der im Jänner zum ersten Star in der Wüste wurde, gesellten sich in diesem Sommer unter anderen Karim Benzema, Sadio Mane oder Trainer Steven Gerrard.

Mit schier endlosen finanziellen Ressourcen und prominenten Namen will Saudi-Arabien zum großen Spieler der Sportszene aufsteigen. 1,5 Milliarden hat das streng konservativ regierte Königreich nach Schätzungen der Menschenrechtsorganisation Grant Liberty bereits in den Sport fließen lassen.

Im Winter lenkte Ronaldo mit seinem Wechsel zu Al-Nassr die Blicke der Fußball-Welt erstmals auf Saudi-Arabien. Ebenfalls beim Klub aus der Hauptstadt Riad spielen mittlerweile der Ex-Salzburger Mane, Marcelo Brozovic oder Seko Fofana. Al-Hilal angelt momentan nach Paris Saint-Germains Marco Verratti sowie Joao Felix von Atletico Madrid. Bereits bei Al-Hilal unter Vertrag stehen Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly und Ruben Neves.

Viele ließen sich von der finanziell keineswegs schlecht aufgestellten Premier League nach Saudi-Arabien locken. Der Brasilianer Fabinho wechselte vergangene Woche von Liverpool zu Al-Ittihad, wo es sich bereits die Franzosen Benzema und N’Golo Kante eingerichtet haben. Auch nach Österreich reichte der Kaufrausch: Matthias Jaissle, Salzburgs Meistertrainer, ließ sich von Al-Ahli abwerben. Der 35-Jährige trainiert beim Aufsteiger nun Riyad Mahrez, aktueller Champions-League-Sieger mit Manchester City, Eduard Mendy, (Chelsea) und Roberto Firmino (Liverpool).

Public Investment Fonds zahlt

Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad sowie Al-Ahli werden mehrheitlich über den 1971 gegründeten Public Investment Fonds von der Königsfamilie alimentiert. Der Sport soll als Vehikel dienen, um das Image des Landes aufzupolieren und von Hinrichtungen oder der Unterdrückung der Frauen abzulenken. Das große Ziel ist es, die Saudi-Pro-League zu einer der zehn größten Ligen der Welt aufzubauen.

"Meiner Meinung nach, wenn sie die Arbeit fortsetzen, kann die saudische Liga in fünf Jahren unter den besten fünf Ligen der Welt sein", sagte Ronaldo im Frühjahr und wurde dafür noch belächelt. Nach dem Kaufrausch der Saudis in den vergangenen Wochen, der noch lange nicht vorüber ist, ist klar, dass seine Aussage keine Höflichkeitsfloskel für seine neuen Geldgeber war – sondern eine ernste Drohung für die Top-Ligen in Europa.

Die neuen Stars in Saudi-Arabien

Marco Verratti soll der nächste Topspieler werden, der nach Saudi-Arabien wechselt. Er ist mit Al-Hilal längst einig, Paris Saint-Germain waren die angebotenen 45 Millionen Euro Ablöse bisher zu wenig. Die Franzosen fordern zumindest 60 Millionen Euro.

Die neuen Stars und ihre Ablösen:

60,0 Millionen Euro: Malcom (Bra | 26 Jahre)

St. Petersburg (Rus) zu Al-Hilal

(Bra | 26 Jahre) St. Petersburg (Rus) zu Al-Hilal 55,0 Millionen Euro: Ruben Neves (Por | 26)

Wolverhampton (Eng) zu Al-Hilal

(Por | 26) Wolverhampton (Eng) zu Al-Hilal 46,7 Millionen Euro: Fabinho (Bra | 29)

Liverpool (Eng) zu Ittihad Club

(Bra | 29) Liverpool (Eng) zu Ittihad Club 40,0 Millionen Euro: Sergej Milinkovic-Savic (Srb | 28)

Lazio Rom (Ita) zu Al-Hilal

(Srb | 28) Lazio Rom (Ita) zu Al-Hilal 35,0 Mllionen Euro: Riyad Mahrez (Alg | 32)

Manchester City (Eng) zu Al-Ahli

(Alg | 32) Manchester City (Eng) zu Al-Ahli 32 Millionen Euro: Sadio Mane (Sen | 31)

Bayern München (D) zu Al-Nassr

(Sen | 31) Bayern München (D) zu Al-Nassr 29,1 Millionen Euro: Jota (Por | 24)

Celtic Glasgow (Sco) zu Ittihad Club

(Por | 24) Celtic Glasgow (Sco) zu Ittihad Club 27,2 Millionen Euro: Allan Saint-Maximin (Fra | 26)

Newcastle (Eng) zu Al-Ahli

(Fra | 26) Newcastle (Eng) zu Al-Ahli 25,0 Millionen Euro: Seko Fofana (Civ | 28)

Lens (Fra) zu Al-Nassr

(Civ | 28) Lens (Fra) zu Al-Nassr 23,0 Millionen Euro: Kalidou Koulibaly (Sen | 32)

Chelsea (Eng) zu Al-Hilal

(Sen | 32) Chelsea (Eng) zu Al-Hilal 18,5 Millionen Euro: Edouard Mendy (Sen | 31)

Chelsea (Eng) zu Al-Ahli

(Sen | 31) Chelsea (Eng) zu Al-Ahli 18,0 Millionen Euro: Marcelo Brozovic (Cro | 30)

Inter Mailand (Ita) zu Al-Nassr

(Cro | 30) Inter Mailand (Ita) zu Al-Nassr 14,0 Millionen Euro: Jordan Henderson (Eng | 33)

Liverpool (Eng) zu Al-Ettifaq

(Eng | 33) Liverpool (Eng) zu Al-Ettifaq ablösefrei: Karim Benzema (Fra | 35)

Real Madrid (Esp) zu Ittihad Club

(Fra | 35) Real Madrid (Esp) zu Ittihad Club ablösefrei: Roberto Firmino (Bra | 31)

Liverpool (Eng) zu Al-Ahli

(Bra | 31) Liverpool (Eng) zu Al-Ahli ablösefrei: N’Golo Kante (Fra | 32)

Chelsea (Eng) zu Ittihad Club

(Fra | 32) Chelsea (Eng) zu Ittihad Club ablösefrei: Moussa Dembele (Fra | 27)

Lyon (Fra) zu Al-Ettifaq

