Seit Ende Mai ist Willi Ruttensteiner als Sportdirektor wieder in Israel aktiv. Wenn alles nach Plan läuft, wird er dort morgen zum neuen (Interims-) Teamchef ernannt, der die israelische Auswahl zumindest bis zum Jahresende im EM-Play-off (8. Oktober in Schottland) und in der Nations League (ab September gegen Schottland, Tschechien und die Slowakei) betreuen wird.