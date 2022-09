Es ist einer jener Namen, die in der Europacupsammlung von Red Bull Salzburg noch gefehlt haben: Der große AC Milan gastiert heute (21 Uhr) zum Auftakt der Gruppenphase in der Fußball-Königsklasse heute in Österreich. 19-facher italienischer Meister, siebenfacher Sieger des Europacups der Meister und dreifacher Weltcupsieger – die Erfolgsliste ist lang. Allerdings hat sie auch einen Schönheitsfehler: Die meisten Erfolge sind schon lange vorbei. So wie jene, als man Anfang der neunziger