Der Gänsehaut-Moment an der Anfield Road

7 Minuten waren im Stadion an der Anfield Road gespielt, als sich 53.000 Fans erhoben, 60 Sekunden unaufhörlich applaudierten und lautstark die legendäre Hymne des FC Liverpool, "You’ll Never Walk Alone" ("Du wirst niemals alleine gehen"), anstimmten. Diese großartige Geste bescherte auch neutralen TV-Konsumenten einen Gänsehaut-Moment. Sie galt einem Abwesenden, einem Gegner, einem Spieler des ewigen Liverpool-Rivalen Manchester United mit der Trikotnummer 7.

Ein überragender Auftritt der FC-Liverpool-Anhänger Bild: APA/AFP/OLI SCARFF

Cristiano Ronaldos Schicksalsschlag bringt die verbindende Kraft des Fußballs zum Vorschein. Der 37-jährige Superstar und seine Lebensgefährtin Georgina Rodriguez trauern um ihren Sohn, der die Zwillingsgeburt nicht überlebt hat. "Nur die Geburt unseres Baby-Mädchens gibt uns die Kraft, in diesem Moment etwas Hoffnung und Heiterkeit zu haben", hatten die Eltern in den sozialen Netzwerken geschrieben.

Trost spendende Worte und Beileidskundgebungen aus aller Welt begleiten die Familie, Ronaldo sagte seinen Auftritt im englischen Premier-League-Schlager verständlicherweise ab. Er fehlte seinem Team an allen Ecken und Enden. Manchester United schlitterte in ein 0:4-Debakel, das die Hoffnung auf eine erfolgreiche Champions-League-Qualifikation schwinden lässt. Liverpool hingegen bleibt im Titelrennen. Der Coach der "Reds", Jürgen Klopp, wollte weniger über das höchst einseitige Match als über diese eine spezielle Minute sprechen. "Alle Rivalitäten beiseite. Das war wirklich eine Demonstration von Klasse – das ganze Stadion zusammen. Das war ein Moment, in dem alle wussten, dass es im Leben so viele Dinge gibt, die wichtiger sind als Fußball", sagte der Deutsche, dessen Team ein wahres Feuerwerk gezündet hatte.

Luis Diaz (5.), Mohammed Salah (22., 85.) und Sadio Mane (68.) nahmen die überforderte United-Defensive nach allen Regeln der Kunst auseinander, im Mittelfeld führte Thiago überragend Regie. Sehr zum Ärger von Manchester-Trainer Ralf Rangnick. "Es ist peinlich, erniedrigend und absolut enttäuschend, aber wir müssen akzeptieren, dass uns Liverpool sechs Jahre voraus ist." Auch United-Ikone Roy Keane zeigte sich erschüttert. "Das ist nicht der Klub, für den ich gespielt habe."