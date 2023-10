Der Fußball hat einen seiner Größten verloren

Der Weltfußball hat mit Sir Bobby Charlton erneut einen seiner größten Protagonisten verloren. Die Manchester-United-Legende ist am Samstagmorgen im Alter von 86 Jahren verstorben. Charlton war seit dem Jahr 2020 an Demenz erkrankt und ist im Kreise seiner Familie gestorben.

In Manchester war Charlton einer der Schlüsselspieler der sogenannten "Busby Babes", der legendären United-Mannschaft unter Trainer Matt Busby, die zahlreiche Titel gewann – darunter 1968 den Meistercup und dreimal den Ligatitel. In 758 Spielen für den Club gelangen der Allzeitgröße in 17 Jahren 249 Treffer.

Flugzeug-Unglück überlebt

Es war eine Karriere, die es in dieser Form beinahe nicht gegeben hätte. Schließlich saß Charlton 1958 auch in jenem Flugzeug, in dem bei der Flugzeugkatastrophe von München 23 der 44 Insassen ihr Leben gelassen haben.

Im Februar 1958 war Manchester United auf dem Heimweg von einem Europacup-Spiel in Belgrad. Nach einer Zwischenlandung in München hatte die Maschine bei schlechtem Wetter Startprobleme. "Wir sind gar nicht erst abgehoben", erinnerte sich Charlton Jahrzehnte später sichtlich bewegt. "Wir sind in ein Haus gekracht und ich glaube in ein paar andere Hindernisse. Es war einfach ein Alptraum. Ich hatte Glück, dass ich auf dem richtigen Platz saß", meinte Charlton später in einem Interview. Er überlebte, so wie auch Trainer Busby – und begleitete Manchester United beim Aufbau einer völlig neuen Mannschaft. "Wir mussten uns besonders anstrengen", sagte Charlton. Zehn Jahre später gelang der Triumph im Europacup der Landesmeister.

Dreimal haben die "Red Devils" bisher im Meistercup beziehungsweise in der Champions League triumphiert. Der Klub ist eine der Größen des Weltfußballs. Charlton hat ihm wie kaum ein anderer seinen Stempel aufgedrückt. 1994 wurde er von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.

2015: Bobby Charlton, Wayne Rooney Bild: OLI SCARFF (APA/AFP/OLI SCARFF)

Rio Ferdinand, einst Mitspieler von David Beckham und ebenfalls mit Heldenstatus behaftet, fand wohl die besten Worte: "Wenn er gesprochen hat, dann stand man still, hat damit aufgehört, was man gerade gemacht hat, und zugehört." Nach seinem Karriereende 1973 fungierte er noch 39 Jahre lang als Direktor der "Red Devils". Nach Charltons Tod ist nun Geoff Hurst der einzige noch lebende Spieler aus dem englischen Weltmeister-Team von 1966.

