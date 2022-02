"Der FC Bayern München ist Favorit? Nicht für uns"

Es ist eine Rückkehr in fast schon vergessene Zeiten: 30.000 Zuschauer in einem ausverkauften österreichischen Stadion – das gab es zuletzt vor genau zwei Jahren. Es wäre schon ein Drama gewesen, hätte Salzburg heute ausgerechnet gegen die Bayern (21 Uhr) nochmals vor leeren Rängen spielen müssen. Doch es sind nicht nur die Zuschauer, die ein eigentlich ungleiches Duell heute so spannend machen: 800 Millionen Euro beträgt der Marktwert des FC Bayern, rund ein Viertel davon jener der Salzburger. Und doch gibt es genügend Punkte, die Salzburg von einer Sensation träumen lassen.

Salzburgs Spielstil: Das heutige Duell ist für den FC Bayern auch in der deutschen Bundesliga nicht trainierbar. Keine Mannschaft attackiert den Gegner bereits im ersten Angriffsdrittel so aggressiv und mit einem so hohen Tempo wie die Salzburger. Auch Stallkollege Leipzig ist in dieser Hinsicht kein Maßstab. Zudem macht es auch die Dichte an schnellen Spielern im Salzburger Kader aus. Da schmerzt es die Bayern doppelt, dass mit Alphonso Davies wohl auch einer der wenigen Spieler mit "Salzburg-Tempo" ausfallen wird. In der Innenverteidigung fehlt den Bayern vor allem die Kontinuität. Ob Dayot Upamecano, Niklas Süle oder Lucas Hernandez – egal wer heute der Abwehrchef in der Dreierkette der Bayern sein wird, es gibt keinen echten Chef.

Der Ersatz für Manuel Neuer: Nur drei Bundesliga-Spiele hat Sven Ulreich seit 2019 bestritten. Wer mit Manuel Neuer den besten Torhüter der Welt im eigenen Kader hat, der bekommt als Nummer zwei automatisch keinen Weltklasse-Keeper mehr. Ulreich ist sehr erfahren, hat insgesamt 223 Bundesliga-Partien für Stuttgart, die Bayern und Hamburg absolviert. Aber diese liegen zum Großteil eben bereits länger zurück. Auch wenn Ulreich als solide und verlässlich gilt, so ist dieser erzwungene Wechsel doch ein großes Plus für Salzburg.

Das Selbstverständnis: Man merkte es auch bei der gestrigen Pressekonferenz der Bayern mit Trainer Julian Nagelsmann: Es ging fast gar nicht um Gegner Salzburg, sondern nur um die eigenen Interna. So respektvoll die wenigen Worte auch waren, am Ende spielt heute das kleine Österreich gegen das große Deutschland. Und es liegt im eigenen Selbstverständnis, dass es hier nur einen Sieger geben kann.

Salzburgs Selbstvertrauen: Es ist keine unangenehme Abwechslung für die Salzburger, heute einmal nichts zu verlieren zu haben. Dazu mischt sich enormes Selbstvertrauen und auch der Glaube an die eigene Stärke. "Der FC Bayern ist Favorit? Nicht für uns", sagte etwa Stürmer Karim Adeyemi gestern. Der 20-Jährige ist in München geboren, wurde beim Nachwuchs des FC Bayern aussortiert und kam nach sechs Jahren in Unterhaching 2018 nach Salzburg, wo er heute Fußball-Geschichte schreiben will.