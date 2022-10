Der FC Barcelona steht vor dem Aus

Dank eines dramatischen Finishs bleibt der FC Barcelona zwar weiterhin im Aufstiegsrennen der Fußball-Champions-League mit dabei. Nach dem gestrigen 3:3 gegen Inter Mailand beträgt der Rückstand auf den Zweiten Inter allerdings noch immer drei Punkte. Sollten die Italiener in der nächsten Runde gegen Pilsen daheim gewinnen, wäre der FC Barcelona fix draußen. Dass man überhaupt noch diese Minichance besitzt, war Robert Lewandowski zu verdanken. Der Pole traf in der 92. Minute zum 3:3-Ausgleich. Bereits davor hatte bereits ein abgefälschter Lewandowski-Schuss den FC Barcelona mit dem 2:2 ins Rennen zurückgeholt (82.). Die Freude hielt sich nach dem Schlusspfiff dennoch in Grenzen.

Bayern mit Rekordsieg

Der deutsche Fußball-Serienmeister Bayern München hat in der Champions League mit einem 4:2 bei Viktoria Pilsen einen weiteren Rekord aufgestellt. Die Münchner feierten am Mittwoch den elften Sieg in der Gruppenphase hintereinander und stehen damit fix im Achtelfinale. Die Bayern sind in der "Königsklasse" nun seit 32 Gruppenspielen (29 Siege) ungeschlagen. In Pilsen kassierten die ersatzgeschwächten Münchner durch Adam Vlkanova (62.) und Jan Kliment (75.) die ersten Gegentreffer in der Gruppenphase, zuvor hatten aber Sadio Mané (10.), Thomas Müller (14.) und Doppelpacker Leon Goretzka (25./35.) alles entschieden. Müller musste allerdings nach einer halben Stunde mit einer Muskelverletzung vom Rasen. ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer wurde in der 70. Minute eingewechselt, genauso wie der halbe Österreicher Paul Wanner (16), der sein CL-Debüt feierte.

Liverpool feierte Schützenfest

Der Aufstieg ist damit ebenso fix wie für den SSC Napoli in der Gruppe A nach dem 4:2 gegen Ajax Amsterdam. Der FC Liverpool schoss sich beim 7:1 in Glasgow den Frust von der Seele – könnte aber zumindest theoretisch noch Platz zwei verlieren. Die größte Überraschung lieferte erneut der FC Brügge in der Gruppe B. Die Belgier sind nach dem gestrigen 0:0 gegen Atletico Madrid bereits fix aufgestiegen.

Rückschlag für Glasner und sein Team

Einen Rückschlag gab es für Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt beim 2:3 gegen Tottenham. Dennoch können in dieser Gruppe noch alle vier Teams aufsteigen. Am Dienstag hatten sich bereits Real Madrid und Manchester City vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Die 0:2-Niederlage des AC Milan gegen den FC Chelsea im zweiten Match der Gruppe E spielte auch Red Bull Salzburg in die Karten. Am Ende wird man im Idealfall wohl eher die Italiener als den Spitzenklub der englischen Premier League abfangen können.