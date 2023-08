Der 20-Millionen-Mann zog in Bad Wimsbach seine Show ab

Dort, wo der oberösterreichische Landesliga-West-Klub SK Schachner Bad Wimsbach am Freitag (19 Uhr) gegen den SK Kammer in die fünfthöchste Fußball-Spielklasse starten wird, tummelten sich am Abend millionenschwere Beine. Der Aufsteiger in die Saudi Pro League, Al-Ahli SFC, der in diesem Transfersommer bereits 94,9 Millionen Euro an Ablösesummen investiert hat, gastierte im Hofmaninger Stadion, wo sich der Eintrittspreis auf freiwillige Spenden beschränkte. Willkommen in einer anderen Welt.