Dem FC Bayern drohen alle Felle davonzuschwimmen

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern taumelt von einer Krise in die nächste. Nachdem die Münchner vor ein paar Wochen noch vom Triple geträumt haben, droht jetzt sogar ein "Salto nullo". Bundesliga-Favorit Nummer 1 ist jetzt Borussia Dortmund, die Schwarz-Gelben stürmten mit einem 4:0 gegen Frankfurt, das Team von Oliver Glasner, an die Spitze. Der Vorsprung beträgt einen Punkt. Die Bayern, die nach 1:0-Führung in Mainz 1:3 unterlagen, haben ihr sportliches Schicksal also nicht mehr in der eigenen Hand und noch dazu das komplexere Restprogramm als der Erzrivale (siehe rechts unten).

"Sollten wir leer ausgehen, wäre das natürlich für uns alle eine Katastrophe. Ich weiß, was es bedeutet, wenn es hier nicht gut läuft. Die Verantwortung tragen wir alle", betonte der angezählte FCB-Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn.

Eine titellose Saison für den "Stern des Südens" gab es zuletzt im Jahr 2012. Jetzt ist guter Rat teuer, die Mannschaft gleicht einem Scherbenhaufen, drei Gegentore binnen 14 Minuten lassen auch Neo-Trainer Thomas Tuchel nachdenklich zurück. "Es gab keine Not, dieses Spiel zu verlieren. Ich habe kein Aufbäumen gesehen, ich spüre keine Energie mehr, sich zu widersetzen. Dann geht’s dahin. Ich weiß nicht, wieso. Im Moment fällt es uns wahnsinnig schwer. Es ist wohl einfach zu viel passiert in der Mannschaft. Sie kann sich nicht mehr auflehnen." Die Worte des 49-Jährigen klingen fast schon resignativ, der Stachel der Niederlage an seiner ehemaligen Wirkungsstätte – Mainz war Tuchels erste Profi-Trainerstation (von 2009 bis 2014) – steckt tief.

"Es wird gesungen und gejubelt"

Kahn verteidigt die Trennung von Coach Julian Nagelsmann, der dem FC Chelsea abgesagt haben soll, mit Händen und Füßen. "Es ging da nicht rein um die Saisonziele, sondern um eine langfristige Planung." Bayern-Klubchef Herbert Hainer wünscht sich, dass Ruhe einkehrt. "Wir konzentrieren uns einmal auf die Meisterschaft, das wird schwer genug, wie wir in Mainz gesehen haben. Über alles andere reden wir dann später", sagte der 68-Jährige.

Das Kontrastprogramm liefert im Moment Dortmund ab. Die Westfalen, die in den letzten fünf Runden drei Mal zu Hause am Ball sein werden, haben große Lust, die Bayern-Serie von neun Meistertiteln in Folge zu beenden. Der BVB sprüht vor Spielfreude. "Es wird gesungen, es wird gejubelt, es wird gehüpft. So stellen wir uns das vor", beschrieb Trainer Edin Terzic die Stimmung in der Kabine nach dem Kantersieg über Frankfurt. Nachsatz: "Wir wollen so positiv sein wie noch nie."

Der Eintracht fällt das nach einem 0:4 naturgemäß schwer, die Hessen sind drauf und dran, einen Europacup-Startplatz zu verspielen. "Es ist eine Sch…phase im Moment, wir pfeifen in der Defensive aus dem letzten Loch. Im Fußball erlebt man alles in alle Richtungen", sagte Glasner. Viel schlimmer ist die Situation bei Schlusslicht Hertha BSC. Nach dem 2:4 gegen Bremen stiegen die Fans auf die Barrikaden.

