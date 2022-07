De Ligt soll Bayerns Abwehr führen

Die Millionen aus dem Verkauf von Robert Lewandowski hat Bayern München bereits wieder investiert: Deutschlands Fußball-Meister ist sich mit Juventus Turin über den Wechsel von Matthijs de Ligt einig.

Für den bald 34-jährigen Torjäger kassierten die Bayern 45 Millionen Euro Sockelablöse vom FC Barcelona, für den zwölf Jahre jüngeren Torverhinderer geben sie nun 70 Millionen Euro aus. Durch Bonuszahlungen könnte der Niederländer um weitere zehn Millionen Euro teurer werden. "Grundsätzlich sind wir mit der Qualität im Abwehrzentrum sehr zufrieden. Bei den Punkten Führung, Lautstärke und Präsenz können wir uns aber verbessern", erklärte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn den Transfer.

Gestern wurden die letzten Details beim Vertrag bis 2027 ausgehandelt, heute reist de Ligt der Mannschaft ins Trainingslager in den USA hinterher.

Dort ist Lewandowski bereits eingetroffen: Der Pole stieg in die US-Tour des FC Barcelona ein. "Ich genieße es, hier zu sein", sagte der Torjäger, der von Barça-Präsident Joan Laporta per Handschlag begrüßt wurde und am Strand für die Kameras posierte. Den Wechsel bezeichnete er als "nächsten Schritt". "Ich wollte immer in LaLiga spielen, immer für einen großen Klub spielen", sagte Lewandowski. "Es war einfach, mich für Barcelona zu entscheiden."

Zlatan Ibrahimovic spielt weiter

Auch mit 40 Jahren hat Zlatan Ibrahimovic noch nicht genug: Der Schwede verlängerte seinen Vertrag beim italienischen Meister AC Mailand um eine weitere Saison. Bei der Titelverteidigung wird er in den ersten Monaten zuschauen müssen: Ende Mai war der Stürmer am Knie operiert worden.

Nach dem Platzen des Wechsels nach Florenz könnte Florian Grillitsch seine Karriere statt in Italien in der Türkei fortsetzen. Wie mehrere türkische Medien berichten, ist sich der 26-Jährige mit Galatasaray einig. Der Klub aus Istanbul verpasste in der vergangenen Saison als Dreizehnter den Europacup deutlich.