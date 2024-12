David Alaba steht kurz vor Comeback

Wie die spanischen Zeitung "Marca" berichtete, ist ein Einsatz des Wieners am 19. Jänner im Liga-Match von Real Madrid gegen Las Palmas denkbar. Drei Tage später treffen die "Königlichen" in der Champions League vor Heimpublikum auf Red Bull Salzburg. Alaba zog sich am 17. Dezember 2023 eine schwere Knieverletzung zu und hat seither kein Pflichtspiel bestritten.

