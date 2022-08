David Alaba: "So kann man in die Saison starten"

Champions-League-Triumphator Real Madrid ist für das am Sonntag mit dem Gastspiel bei Aufsteiger Almeria beginnende Titelrennen in der spanischen Fußball-Meisterschaft gerüstet.

Das "Weiße Ballett" setzte seinen Erfolgslauf mit einem 2:0-Sieg über Eintracht Frankfurt im UEFA Super Cup in Helsinki fort. "So kann man in die Saison starten. Wir wollen einfach dort weitermachen, wo wir aufgehört haben", sagte Real-Star David Alaba, dem das wichtige Tor zum 1:0 (37.) gelungen war.

Österreichs Teamkapitän, der im Sommer 2021 vom FC Bayern zu den "Königlichen" übersiedelt war, feierte den bereits 31. Titel in seiner außergewöhnlichen Karriere. Nach dem Schlusspfiff unterhielt sich der 30-jährige Wiener länger mit Frankfurt-Coach Oliver Glasner, der Alaba in den höchsten Tönen lobte. "Er ist einer der herausragenden Spieler in diesem Klasseteam", sagte der 47-jährige Riedauer, der der einen oder anderen vergebenen Chance nachtrauerte. "Wir haben alles versucht und immer wieder nach vorne gespielt. Deswegen bin ich mit unserem Auftritt hochzufrieden und sehr stolz, wie wir uns verkauft haben", sagte Glasner, dem Alaba zum sensationellen Europa-League-Erfolg in der abgelaufenen Saison gratulierte.

Für Karim Benzema, den Schützen des 2:0 (65.), war es der 324. Pflichtspieltreffer für Real, damit überholte der 34-Jährige den legendären Raul (323), unangefochtene Nummer eins ist Cristiano Ronaldo (451).

"Wir haben früher nicht auf Karim geschaut, weil es ein Tier gab, das 50 Tore pro Jahr erzielte", sagte Mittelfeldmann Casemiro in Anspielung auf Ronaldo.

David Alabas 31 Titel