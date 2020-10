David Alaba mit Juventus einig?

Wie die italienische Mediengruppe "Mediaset" berichtet, könnte sich der 28-jährige Österreicher bereits mit Juventus über einen Wechsel einig sein. Der Verein befinde sich in "guten Verhandlungen mit den Beratern Alabas“ über einen Wechsel im Sommer 2021, heißt es in dem Bericht. Alaba soll laut "Mediaset" eine weitere Verlängerung beim FC Bayern ausschließen.

Durch die guten Beziehungen der Italiener nach München werde sogar die Möglichkeit eines Winterwechsels in Betracht gezogen. Für die Bayern sei ein Wintertransfer jedoch nach Angaben der "Bild" keine Option. Ein Transfer mitten in der Saison werde von den Verantwortlichen kategorisch abgelehnt.

"Spielen keine Spielchen"

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic schlug im Wechselpoker wieder wertschätzende Töne an. "Wir werden David kein Ultimatum setzen, wir werden da keine Spielchen spielen. Wir wissen alle, was wir an David haben und versuchen, ihn zu überzeugen", sagte Salihamidzic am Montag.

Seit Monaten verhandeln die Münchner und die Alaba-Berater um eine Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrags des ÖFB-Stars. Der oberste Kaderplaner der Bayern verwies am Montag einmal mehr auf die langjährige Vertragstreue beider Parteien. "David ist unser Spieler, er ist seit zwölf Jahren in unserem Club", sagte Salihamidzic. "Wir würden uns freuen, wenn er in München bleibt und hoffen, dass die Unterschrift auch irgendwann erfolgen wird."

Der 73-fache ÖFB-Teamspieler Alaba wich Fragen zu seiner Zukunft zuletzt einmal mehr aus, äußerte sich dafür ebenso wertschätzend gegenüber dem deutschen Rekordmeister: "Ich fühle mich in München sehr wohl, es ist schon seit zwölf Jahren meine Heimat. Dort durfte ich sehr schöne Momente erleben", sagte Alaba am Rande des ÖFB-Lehrgangs.

