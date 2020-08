"Das war Mord": Pressestimmen zum fulminanten Bayern-Sieg

Nürnberger Nachrichten: Als sich der FC Bayern zuletzt daran machte, das Triple zu gewinnen, da schoss er sieben Tore gegen den FC Barcelona. Im Halbfinale 2013 ließen sie einem 4:0 in München ein 3:0 im Camp Nou folgen. Einen weiteren Erfolg im Finale gegen den BVB später war das Triple perfekt - der Gedanke an drei Titel in einer Saison treibt sie seither jedes Jahr wieder an. Am Freitagabend hieß der Gegner wieder Barcelona, diesmal im Viertelfinale - und die Bayern schossen sogar acht Tore. In einem Spiel.

Süddeutsche Zeitung: Das Team um Lionel Messi geht unter wie eines der beliebigen Münchner Opfer aus der Bundesliga. Das Spiel erinnert an das epochale 7:1 der deutschen Nationalmannschaft von Belo Horizonte. Es war im Grunde unmöglich für Manuel Neuer, Jerome Boateng, Thomas Müller und Hansi Flick, nicht wenigstens ein paar Momente diese Zeitreise ins Jahr 2014 zu unternehmen, wo etwas sehr Ähnliches geschah wie sechs Jahre später in Portugal: Etwas Ungeheuerliches und Aberwitziges nämlich.

Video: Gedrückte Stimmung in der Kabine des FC Barcelonas

"Daily Telegraph": "Sie wurden im Viertelfinale der Champions League weggeblasen wie Vorrunden-Kanonenfutter, geschlagen in jeder Disziplin des Pressings, eines Fußballs mit hohem Risiko, den sie selbst erfunden haben."

Goal: "Das war kein Spiel, das war kaltblütiger Mord. Ein Mord, der absehbar und mit aller Härte der Welt unerbittlich war. Da nach zwei die Drei kommt, hat Barça alles getan, um seinen Weltrekord für Jämmerlichkeit noch zu überbieten. Als Chronik eines angekündigten Todes schlug Bayern München Barça auf vernichtende Weise."

El Pais: "Bayern demütigt Barcelona. Bei dem historischen Sieg hat die Mannschaft von Quique Setien unerklärlicherweise der Macht des deutschen Teams nichts entgegenzusetzen. (...) Das Azulgrana-Team hat die schlimmste jemals bei einem europäischen Wettbewerb gesehene Niederlage seiner Geschichte erlitten."

Mundo Deportivo: "Historische Lächerlichkeit Barcas in der Champions League. Die Bayern besiegten Barca mit einem überwältigenden 2:8, ein Ergebnis, das es in der jüngeren Geschichte nicht nur Barcas, sondern des gesamten Wettbewerbs noch nie gab. Die Spieler, die diesem Verein den größten Ruhm gebracht haben, boten ein unwürdiges Bild für einen hundertjährigen Verein wie Barca. 'Wir sind Barça, das beste Team der Welt', wiederholte Vidal in der Vorbereitungsphase immer wieder. Dieses Barca, das er meinte, ist jetzt Geschichte."

