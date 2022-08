Der Schweizer stellte damit einen Rekord seit Beginn der Datenerfassung in der deutschen Fußball-Bundesliga auf. Davor hielt diese Bestmarke Alexander Schwolow, der für die Hertha aus Berlin im Jänner 14 Mal gehalten hatte – ebenfalls gegen die Bayern. "Man kommt bei viel Arbeit irgendwann in so einen Flow rein", sagte der 33-Jährige, der nur beim Ausgleich von Leroy Sane (83.) chancenlos war. Marcus Thuram (43.) hatte die Gäste nach einem Fehler von Dayot Upamecano in Führung gebracht.

"Das war kein schöner Sommertag für uns", nahm Bayerns Thomas Müller das lange Zeit vergebliche Anrennen mit Humor. In der Tabelle bleibt der Titelverteidiger punktgleich vor Union Berlin – die Hauptstädter gewannen bei Schalke 6:1 – voran.

Trainer Oliver Glasner bekam von seiner Frankfurter Eintracht am 48. Geburtstag den ersten Saisonsieg geschenkt. Mario Götze erzielte beim 4:3 in Bremen sein erstes Tor im Dress der Hessen.

Arnautovic bleibt in Bologna

Trotz der dritten Niederlage seit Saisonbeginn – auswärts 0:2 gegen AC Mailand – bleibt Marko Arnautovic dem FC Bologna treu. "In diesem Sommer haben mich zwei große Klubs kontaktiert, aber ich fühle mich in Bologna wohl", sagte der Wiener.