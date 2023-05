Das Titelduell spitzt sich zu

Der vier Runden vor Schluss einen Punkt zurückliegende Verfolger Borussia Dortmund ist erst am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) zu Hause gegen Wolfsburg im Einsatz. "Bei allen Rückschlägen haben wir es immer noch in greifbarer Nähe, unser Ziel zu erreichen", betonte BVB-Coach Edin Terzic, bei dem nach dem 1:1 in Bochum wegen eines nicht gegebenen Elfmeters die Wut groß gewesen war.

