Nach rassistischen Beschimpfungen englischer Teamspieler durch ungarische Zuschauer beim 4:0-Sieg der "Three Lions" im WM-Quali-Spiel in Budapest will der Weltverband Maßnahmen setzen. "Die FIFA hat eine klare Null-Toleranz-Haltung für ein derartiges Verhalten im Fußball", hieß es.

Jude Bellingham und Raheem Sterling, der das 1:0 erzielte, sollen laut englischen Medien angefeindet worden sein. "Das ist inakzeptabel", sagte Englands Teamchef Gareth Southgate.

Troy Townsend, Vorsitzender der englischen Anti-Rassismus-Kampagne "Kick it", sagte, dass er "Ungarn nicht mehr bei einem Turnier sehen will, bis sie ihre Dinge geregelt haben".