"Das ist eine Verzerrung des Wettbewerbs"

Noch ist die Frankfurter Eintracht im Millionengeschäft Fußball-Champions-League vertreten, nach der 0:2-Heimniederlage gegen Napoli stehen die Zeichen aber auf Abschied. Die Hessen brauchen kommenden Mittwoch (21 Uhr) im Diego-Maradona-Stadion ein Wunder, um den Spieß im Achtelfinale noch umzudrehen.

Auf die Unterstützung seiner treuen Fans darf der deutsche Bundesligist im Gegensatz zum denkwürdigen Gastspiel beim FC Barcelona (damals reisten 30.000 in die katalanische Metropole) nicht bauen. Das italienische Innenministerium wird eine an den Spitzenreiter der Serie A, SSC Napoli, gerichtete Verfügung erlassen, wonach dieser keine Eintrittskarten an Frankfurter Anhänger verkaufen darf.

Nach Angaben der Eintracht soll dieses Verbot auch das offizielle Gastkontingent von insgesamt 2700 Karten, davon 2400 im Gästesektor, umfassen, welches dem Verein laut UEFA-Reglement zustünde. "Das ist ein erstmaliger und einmaliger Vorgang im europäischen Fußball und ein trauriger Tag. Die Einflussnahme auf den Wettbewerb durch die Argumentation Sicherheitslage ist in unseren Augen eine Verzerrung des Wettbewerbs", sagte Vorstand Philipp Reschke.

Man habe "keinen Hebel, den wir ansetzen könnten". Hintergrund der Aktion ist, dass es am Rande des Hinspiels am 21. Februar in Frankfurt zu tätlichen Angriffen auf italienische Fans gekommen war. Neun Personen wurden damals kurzzeitig in Gewahrsam genommen.

Langfristige Pläne mit Glasner

Die "Adler" wollen übrigens langfristig mit Trainer Oliver Glasner arbeiten. Im Bestreben um eine weitere Zusammenarbeit hat der amtierende Europa-League-Sieger dem Riedauer ein Angebot zur vorzeitigen Vertragsverlängerung unterbreitet. Demnach soll Glasner die Möglichkeit erhalten, sich dauerhaft als Projektentwickler mit den Frankfurter Spielern zu beweisen.

Glasners Berater sollen den Vertragsentwurf in den vergangenen Tagen erhalten haben. Darin soll die positive Entwicklung des Teams auch in finanzieller Hinsicht honoriert werden. Der Vertrag des 48-Jährigen läuft bis zum 30. Juni 2024. In der jüngeren Vergangenheit hatte die Eintracht ihre Trainer, Niko Kovac und den Vorarlberger Adi Hütter, an Liga-Konkurrenten verloren.

Glasner ist allerdings ein begehrter Mann, der sich mit seinen Erfolgen in die internationale Auslage gearbeitet hat. "In den vergangenen sechs Jahren bin ich in Österreich in der zweiten Liga Meister geworden, es folgten Europa-League- und Champions-League-Quali, dann wieder Europa-League-Quali, dann Champions League, noch einmal Champions League und dann der Europa-League-Titel. Mein Job macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß – vielleicht mache ich mir deshalb so wenig Gedanken darüber, was vielleicht irgendwann mal kommt", sagte Glasner, der in der Vergangenheit Anfragen aus der Premier League abgelehnt hatte.

Mit 65 will der Innviertler definitiv nicht mehr Trainer sein.

