"Historisches Fiasko", titelte das schwedische "Aftonbladet". Der Schweizer "Tagesanzeiger" befand: "Der deutsche Fußball ist nur noch ein Scheinriese." Das Rauschen im Blätterwald war groß nach dem sensationellen Scheitern der DFB-Frauen in der Gruppenphase der WM 2023 in Australien und Neuseeland, wo am Samstag (7 Uhr, ORF 1) die K.-o.-Phase ohne drei Top-Ten-Teams der Welt über die Bühne gehen wird. Neben den Deutschen (Nr. 2) haben sich auch Kanada (Nr. 7) und Brasilien (Nr. 8) frühzeitig aus dem Turnier verabschiedet, was wiederum zeigt, dass die Kluft zwischen den Kleinen und den vermeintlichen Riesen deutlich kleiner geworden ist.

Beim DFB wollte man das offenbar nicht wahrhaben. Die gesamte Planung (mit dem Basislager in Wyong) war auf Gruppensieg ausgerichtet gewesen, das eingetretene Worst-Case-Szenario blieb unberücksichtigt.

Flugtickets in die Heimat mussten kurzfristig organisiert werden, eine gemeinsame Rückreise der Spielerinnen ist nicht möglich. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ließ nach dem ernüchternden 1:1 gegen Südkorea trotz bis 2025 laufenden Vertrages offen, ob sie im Amt bleibt. Nach wie vor herrscht Fassungslosigkeit, immerhin hatte die WM-Mission scheinbar perfekt mit einem 6:0-Kantersieg über die Marokkanerinnen, die jetzt als größter Underdog (Nr. 72 der FIFA-Weltrangliste) im Achtelfinale stehen, begonnen.

Wurde den Vize-Europameisterinnen Überheblichkeit zum Verhängnis? "Nein, es war eine große Verunsicherung zu spüren. Im Endeffekt haben wir nicht geliefert", sagte Voss-Tecklenburg über das schlechteste deutsche Abschneiden in der WM-Geschichte.

Für andere geht die Reise in die Verlängerung. Mit Prognosen ist man längst vorsichtig geworden. "Diese Weltmeisterschaft mit ihren Überraschungen ist unglaublich", betonte Marokkos Trainer Reynald Pedros: "Das ist die Magie des Spitzensports, nichts steht im Voraus fest." Und weil das so ist, sollen auch die Französinnen am Dienstag alles andere als leichtes Spiel haben. "Ich kenne sie perfekt, das ist ein Vorteil", sagte Pedros.

Marokkos "Löwinnen" schicken sich an, in die Fußstapfen der Männer zu treten, die bei der WM 2022 in Katar erst im Semifinale gestoppt wurden. "Wir brüllen vor Stolz", twitterte der nationale Verband FRMF. Auch in Südafrika sind sie nach dem Coup gegen Italien (3:2) aus dem Häuschen und heiß auf eine weitere Überraschung am Sonntag (4 Uhr) gegen die Niederlande. Europa stellt übrigens die Hälfte aller 16 Achtelfinalisten.

Der große Schlager steigt am Sonntag (11 Uhr): Mit Titelverteidiger USA und den noch makellosen Schwedinnen prallen zwei Anwärter auf die Trophäe aufeinander. Nur einer kommt weiter.

Autor Alexander Zambarloukos