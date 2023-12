Das ist die beste Nachricht aus der Premier League

Die englische Fußball-Premier-League kennt rund um die Weihnachtszeit keine Verschnaufpause. Am Samstag stehen sechs Partien auf dem Programm, darunter um 18.30 Uhr (Sky) der Schlager zwischen dem einen Punkt zurückliegenden Verfolger Liverpool und Spitzenreiter Arsenal. Sogar am Heiligen Abend rollt die Kugel, auf der Agenda steht das Sonntagsmatch Wolverhampton (Sasa Kalajdzic) gegen Chelsea (14 Uhr). Am "Boxing Day", dem 26. Dezember, geht es mit einer ähnlichen Intensität weiter – durchgehend von 13.30 bis 22.50 Uhr.

Einer, der nicht aktiv in das Geschehen eingreifen kann, ist Luton-Kapitän Tom Lockyer. Trotzdem bringt der 29-jährige Waliser die beste Nachricht mit. Nach seinem besorgniserregenden Zusammenbruch im (abgebrochenen) Match bei Bournemouth durfte der Abwehrchef das Krankenhaus verlassen. L

ockyer hatte vor einer Woche nach einem Herzstillstand auf dem Rasen reanimiert werden müssen. Inzwischen wurde dem Führungsspieler ein Kardioverter-Defibrillator eingesetzt, "um eine Wiederholung des Vorfalls vom Samstag zu verhindern". Ob Lockyer seine Karriere fortsetzt, ist noch offen. Der Däne Christian Eriksen etwa spielt mit einem Defibrillator für Manchester United, es ist also möglich.

Lockyer war allerdings bereits im Mai im Aufstiegsspiel gegen Coventry wegen Herzproblemen kollabiert. Sein Klub schloss aber einen direkten Zusammenhang aus: "Das Problem war anders als das Vorhofflimmern damals."

