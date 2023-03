Wenn der FC Chelsea auch in der kommenden Saison in der Fußball-Champions-League vertreten sein will – was bei Personalinvestitionen von mehr als 600 Millionen Euro in den vergangenen acht Monaten der Anspruch sein muss –, dann sollten die Blues aus London den Titel im wichtigsten europäischen Klubbewerb holen. Denn über die Schiene englische Meisterschaft lässt sich dieses Ziel wohl angesichts eines Rückstands von elf Punkten auf Platz vier tendenziell nicht erreichen.

Coach Graham Potter, der Thomas Tuchel beerbt und einen holprigen Start hingelegt hat, steht deshalb vor dem morgigen Achtelfinal-Retourmatch gegen Borussia Dortmund (21 Uhr, Sky) massiv unter Druck. Chelsea bläst mit einer 0:1-Hypothek zur Aufholjagd, das ist nicht unlösbar, allerdings stellt sich mit dem Zweiten der deutschen Bundesliga eine ausgesprochen hohe Hürde in den Weg. Noch dazu eine, die vor Selbstvertrauen nur so strotzt.

Der BVB hat seine jüngsten zehn Pflichtspiele gewonnen, auf nationaler Ebene sitzen die Schwarz-Gelben dem punktgleichen Spitzenreiter FC Bayern bedrohlich im Nacken. "So eine Serie bekommt man nicht geschenkt, das hat nichts mit Glück zu tun", zollt Thomas Müller, Offensiv-Star der Münchner, den Westfalen Respekt.

Auch Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist voll des Lobes für sein Team: "Edin Terzic und seine Mitstreiter leisten herausragende Arbeit. Wir wussten immer, was in der Mannschaft steckt. Seite dem Winter hat sie verinnerlicht, dass Talent allein nicht reicht. Dieser Siegeswille zeichnet uns aktuell aus", betonte der 62-Jährige, der heute einen heißen Tanz im Stadion an der Stamford Bridge erwartet: "Bei Chelsea kann jederzeit der Knoten platzen."

Vieles hängt davon ab, wie die Ausfälle kompensiert werden können. Bei den "Blues" fehlen acht Mann (darunter Mendy, Azpilicueta, Mount, Kante, Thiago Silva und Pulisic), der BVB muss ohne Adeyemi und Moukoko auskommen.

Benfica steht nach einem 2:0-Sieg beim FC Brügge mit einem Bein im Viertelfinale. Morgen riecht es nach einer Pflichtübung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper