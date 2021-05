Oliver Glasner, der den VfL Wolfsburg zum dritten Platz in der deutschen Fußball-Bundesliga und in die Champions League geführt hat, setzt seine Trainerkarriere in Frankfurt fort. Der 46-jährige Oberösterreicher, für den die Eintracht laut "Bild"-Zeitung eine Ablösesumme von 1,8 Millionen Euro an die Niedersachsen überweist, unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2024.