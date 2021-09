Heute (21 Uhr, Sky) gastiert mit Manchester City ein Titel-Co-Favorit im Prinzenpark. PSG-Star Lionel Messi droht das Duell der "Scheichklubs" aufgrund einer Knieblessur zu verpassen. Der französische Vizemeister steht nach dem bescheidenen 1:1 in Brügge zum Auftakt der Gruppenphase unter Zugzwang, in Belgien vermochte der Traumsturm mit Messi, Neymar und Kylian Mbappe nicht zu überzeugen.

In der Ligue 1 läuft es für PSG dafür wie am Schnürchen. Acht Spiele, acht Siege – am Wochenende gewann das Star-Ensemble gegen Montpellier 2:0. Berauschend sind die Auftritte jedoch nicht. Trainer Mauricio Pochettino sprach von einer guten Vorbereitung auf einen "sehr starken Gegner". Seine Elf habe sich defensiv verbessert gezeigt. "Wir arbeiten an uns, aber es benötigt Zeit, um sich zu entwickeln. Im Angriff wissen wir, dass wir besser werden müssen", meinte der Argentinier.

Paris SG hat gegen City im Europacup in zwei K.-o.-Duellen noch nicht gewonnen. Ein Remis und drei Niederlagen stehen für die Franzosen zu Buche. Heuer setzten sich die "Himmelblauen" von Pep Guardiola im Semifinale in beiden Begegnungen durch. Auf ein 2:1 in Paris folgte ein 2:0 in Manchester.