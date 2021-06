Am Freitag (21 Uhr) wird die Fußball-Europameisterschaft in Rom mit dem Gruppenspiel Italien gegen die Türkei angepfiffen. Schon jetzt ist die Nervosität greifbar, das Damoklesschwert der Corona-Pandemie schwebt über dem Turnier, die Sorge ist groß, dass die EM-"Bubble" platzen könnte. Nach dem torlosen Vorbereitungsmatch am Freitag in Madrid zwischen Spanien und Portugal herrscht Corona-Alarm.