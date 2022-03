Das Bilderbuch-Comeback

287 Tage nach seinem Herzstillstand bei der Fußball-EURO 2021 im Gruppenmatch gegen Finnland ist Christian Eriksen an seiner ehemaligen Wirkungsstätte Amsterdam – er spielte für Ajax – ein Comeback wie aus dem Bilderbuch gelungen. Er fühle sich "wieder wie ein Fußballer", sagte der 30-jährige Däne nach seinem Tor bei der 2:4-Niederlage im Test-Ländermatch gegen die Niederlande. "Es ist, als wäre ich nie weg gewesen", sagte der Mittelfeldregisseur, der nur 120 Sekunden nach seiner Einwechslung getroffen hatte. Dafür gab es Standing Ovations – auch von den "Oranje"-Fans. 40.000 Zuschauer waren Augenzeugen dieses denkwürdigen Moments.

Dabei hatte Eriksen erst vor einem Monat sein Pflichtspiel-Comeback gegeben. Der Mittelfeldspieler ist inzwischen bei Brentford in der englischen Premier League angestellt. Bei seinem Ex-Klub Inter Mailand hatte er mit dem ihm eingesetzten Defibrillator nicht mehr spielen dürfen. Dieser soll verhindern, dass sich die dramatischen Szenen aus dem EM-Sommer wiederholen.

"Weiß noch, wo das Tor steht"

Das tragische Spiel mit seinem Zusammenbruch auf dem Rasen an jenem 12. Juni 2021 war sein bis zu diesem Samstag letztes im dänischen Trikot gewesen. Jetzt gelang eine vielbeachtete Rückkehr. "Es ist eine Freude, ihn Fußball spielen zu sehen", betonte Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand. Er habe seinem Schützling vor allem eines mit auf den Rasen gegeben: "Genieß es – und willkommen zurück." Eriksen hielt sich daran, der jetzt 110-fache Nationalspieler sprühte vor Spielfreude, sein TV-Interview gab er auf Niederländisch. "Ich hatte gute Jahre hier bei Ajax. Und ich weiß noch immer, wo das Tor steht", sagte er mit einem Lächeln.

Eriksens Comeback begeisterte auch seine Gegenspieler. "Ich hatte Gänsehaut", sagte der niederländische Abwehrchef Matthijs de Ligt. "Es ist großartig, dass er zurück ist – wie er getroffen hat, zeigt seine Klasse. Für die Fans war es das ideale Spiel." Eriksen verkürzte mit einem satten Schuss zum zwischenzeitlichen 2:3 (47.), später sollte er aus 20 Metern auch noch die Stange treffen (74.).

Erleichterung bei Teamkollegen und Gegnern: Eriksen ist wieder der "Alte". Bild: APA/AFP/JOHN THYS

Eriksens Comeback im rot-weißen Nationaltrikot wäre fast an einer Corona-Infektion gescheitert, aber der Publikumsliebling meldete sich rechtzeitig fit. Brentford twitterte: "Eine perfekte Story."

Das Endergebnis im Duell zweier für die WM in Katar qualifizierter Teams wirkte zweitrangig. Die "Elftal" gewann durch die Treffer der beiden England-Profis Steven Bergwijn (16., 71.) und Nathan Ake (29.) sowie einen Foul-Elfmeter von FC-Barcelona-Stürmer Memphis Depay (38.). Für die Dänen hatte Jannik Vestergaard zum 1:1 ausgeglichen (20.).

Rückkehr ins Parken-Stadion

Am Dienstag (18 Uhr) wird es für Eriksen wohl noch emotionaler werden. Dann kehrt er in das Kopenhagener Parken-Stadion, wo sich der dramatische Zwischenfall (mit Reanimation auf dem Spielfeld) ereignet hat, zurück. Das Publikum wird seinem Liebling im Match gegen Serbien einen begeisterten Empfang bereiten.

Auch auf die Niederlande wartet morgen ein besonderes Spiel. Das Team von Louis van Gaal trifft wieder in Amsterdam (20.45 Uhr) auf den "ewigen Rivalen" Deutschland, der am Samstag gegen Israel in Sinsheim glanzlos 2:0 gewonnen hat. Es war der achte Erfolg im achten Ländermatch unter Bundestrainer Hansi Flick. Für die überlegenen Deutschen erzielten die Chelsea-Profis Kai Havertz (36.) und Timo Werner (45.+1) die Tore. Im Finish scheiterten Thomas Müller (89.) bzw. Yonatan Cohen (94.) vom Elfmeterpunkt.

"Die Effizienz hat ein bisschen gefehlt, das muss man kritisieren", sagte Flick.