Österreichs Fußball-Vizemeister SK Sturm hat sich eine exzellente Ausgangsposition für das heutige Gruppenfinale (18.45 Uhr, ServusTV) in der Europa League erarbeitet. Nach dem 1:0-Last-Minute-Sieg über Feyenoord Rotterdam genügt den "Blackies" in Herning gegen den dänischen Vertreter FC Midtjylland, den sie zuhause 1:0 besiegt haben, bereits ein Unentschieden, um die K.-o.-Phase zu erreichen. "Wenn du überwinterst, dann bist du wieder wer in Europa. Das wäre ein Riesending", sagte Sportchef Andreas Schicker, dessen Team bereits mehr als 1,7 Millionen Euro an UEFA-Punkteprämien eingespielt hat.

Sollten die Grazer Platz eins fixieren, würden sie 2,3 Millionen Euro für den direkten Einzug in das Achtelfinale kassieren. Rang zwei garantiert 1,2 Millionen und den Sprung in die Runde der letzten 32. Doch so weit ist es noch nicht: Selbst das Ausscheiden als Vierter oder die Übersiedelung in die Europa Conference League als Dritter sind in diesem extrem ausgeglichenen "Pool" denkbar. "Ich bin kein Rechner", gesteht Sturm-Graz-Trainer Christian Ilzer. Nachsatz: "Ich hoffe, dass wir so gut spielen werden, damit keiner rechnen muss."

Christian Ilzer, Trainer des SK Sturm Graz Bild: GEPA pictures

Mit dem Worst-Case-Szenario will sich der 45-jährige Steirer gar nicht auseinandersetzen. Verliert Sturm in Herning und gewinnt Feyenoord zuhause gegen Lazio, würden die "Schwoazen" an das Tabellenende abrutschen.

Die aktuelle Leistungskurve spricht eher für ein Erfolgserlebnis. Die Grazer sind seit 15. September, dem Tag des 0:6-Debakels bei Feyenoord, ungeschlagen. In den vergangenen sechs Wochen sprangen sieben Siege und drei Unentschieden heraus.

Auf das notwendige Remis will es der SK Sturm gar nicht ankommen lassen. "Wir spielen immer auf Sieg, das ist so in unserer DNA drinnen", betonte Kapitän Stefan Hierländer.

Midtjylland hat Wechselbäder der Gefühle hinter sich. In der Meisterschaft steht der Klub nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Odense nur auf Platz acht, die Heimauftritte in der Europa League waren allerdings sehr überzeugend. Die Dänen fertigten Lazio in der 11.809 Zuschauer fassenden MCH Arena 5:1 ab, gegen Feyenoord kamen sie zu einem 2:2. Wertvollste Spieler im Ensemble sind übrigens Rechtsaußen Anders Dreyer (Marktwert 8 Millionen Euro) und der zentrale Mittelfeldmann Evander aus Brasilien (7 Millionen).