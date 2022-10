Dankbarkeit und Trauer spielen den Doppelpass

Fußballmeister Salzburg trauert um Dietrich Mateschitz – zu Ehren des Red-Bull-Gründers soll das erste Heimspiel nach dessen Ableben heute gegen Chelsea ein denkwürdiger Abend werden (18.45 Uhr, Sky, DAZN). Mit einem Sieg wäre der erneute Einzug ins Achtelfinale der Champions League fix, sofern es zwischen Dinamo Zagreb und dem AC Mailand keinen Gewinner gibt.

Vor dem Anpfiff wird es auf Wunsch der Familie keine Trauerminute geben – stattdessen sollen die Verdienste von Mateschitz um den Klub mit Applaus in einer "Minute der Dankbarkeit" gewürdigt werden. 2005 stieg Mateschitz bei Austria Salzburg ein, der damalige Bundesligist war vor dem finanziellen Abpfiff gestanden. Die Proteste wegen der Umfärbung saß er aus, die Austria-Fans wanderten zu einem neu gegründeten Nachfolgeklub ab.

Salzburgs Spiele bekamen in der Red-Bull-Arena Eventcharakter, für österreichische Verhältnisse große (und teure) Namen brachten aber anfangs nicht die großen Erfolge. Roger Schmidt, Huub Stevens, Co Adriaanse sowie Giovanni Trapattoni mit seinem Assistenten Lothar Matthäus verliehen nur auf der Trainerbank internationales Flair, elf Mal scheiterte Salzburg an der Qualifikation für die Champions League.

Als Sprungbrett etabliert

Doch Salzburg verwandelte sich von der Geldverbrennungsmaschine zur Cash Cow, als der jetzige ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick dem Klub 2012 eine neue Richtung gab. Im eigenen Nachwuchszentrum, das als Vorbild in ganz Europa gilt, bildet Salzburg nun seine Stars selbst aus – und verkauft sie dann teuer. Erling Haaland (Manchester City), Sadio Mane (Liverpool) und Dayot Upamecano (Bayern München) nahmen etwa in Salzburg den Anlauf zu Topklubs.

Aber auch Salzburg entwickelte sich stetig weiter, obwohl Österreichs Serienmeister mit Leipzig einen großen Bruder bekam und innerhalb des Bullen-Stalls regelmäßig Leistungsträger zum deutschen Bundesligisten verschoben wurden. Salzburg hat sich in den vergangenen Jahren international enormen Respekt erspielt – weil man aufgrund der einzigartigen Spielweise selbst mit den ganz Großen mithalten kann. "Wir sind der große Außenseiter", sagte Trainer Matthias Jaissle vor dem heutigen Champions-League-Spiel, "aber wir wollen Chelsea ärgern."

Eine "brutale Challenge"

29.250 Zuschauer werden die ausverkaufte Red-Bull-Arena füllen, in der Salzburg seit Dezember 2020 ungeschlagen ist. "Wir sind zu Hause schwer zu bezwingen", sagte Jaissle. Mit Chelsea warte allerdings eine "brutale Challenge".

Aus London nahm Salzburg beim 1:1 im ersten Duell einen Punkt mit – das Tor von Noah Okafor verpatzte das Debüt von "Blues"-Trainer Graham Potter, der auf Thomas Tuchel gefolgt war. Auch wegen dieses Treffers darf Salzburg vom Achtelfinaleinzug in der Champions League träumen. Bei einem Sieg wäre zumindest der dritte Platz fix, der im Frühjahr den Umstieg in die Europa League bedeuten würde.