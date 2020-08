Dürfen sich die Fans des FC Bayern wieder auf eine Fußball-Gala von David Alaba & Co. einstellen? Fünf Tage nach dem 8:2-Triumph über den FC Barcelona stellt sich den Münchnern im heutigen Semifinale der Champions League (21 Uhr, Sky) mit Olympique Lyon ein Gegner in den Weg, der in der K.-o.-Phase schon zwei Titelkandidaten eliminiert hat. Die Franzosen ließen Juventus Turin und Manchester City alt aussehen.

Der deutsche Meister kommt trotzdem nicht um die Favoritenrolle im Estadio Jose Alvalade, der Heimstätte von Sporting Lissabon, herum. "Wir wissen, dass noch ein hartes Stück Arbeit vor uns liegt, um am Ende das zu schaffen, was wir wollen – nämlich ganz oben zu stehen", sagte Trainer Hansi Flick, der die Bayern in ihr erstes Endspiel in der "Königsklasse" seit dem Titel 2013 führen will.

Der 55-Jährige hat Erfahrung im Umgang mit "Sternstunden" und die Aufgabe, Anwandlungen von Überheblichkeit oder Selbstgefälligkeit, die nach einem 8:2 nicht auszuschließen sind, im Keim zu ersticken. 2014 gelang das Flick als Assistent von Jogi Löw in der deutschen Nationalmannschaft ganz gut. Die DFB-Auswahl blieb nach dem 7:1 gegen Brasilien fokussiert und wurde Weltmeister.

Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandschef des FC Bayern, macht sich jedenfalls keine Sorgen: "Ich war nach dem 8:2 in der Kabine. Da war keine Party, da ist keiner ausgeflippt. Wir werden das Halbfinale total seriös angehen", versprach der 64-Jährige.

Die Statistik spricht für die Seinen und gegen die Equipe von Lyon-Trainer Rudi Garcia. Olympique – in der abgebrochenen französischen Meisterschaft auf dem enttäuschenden siebenten Rang – wartet seit März 2001 auf einen Sieg über die Bayern. Damals gab’s in der Zwischenrunde der Champions League ein 3:0. Von insgesamt acht Duellen gewannen die Münchner vier (darunter auch das bis dato letzte vor gut zehn Jahren), zwei endeten unentschieden.

Die Triple-Chance lebt

Das ist Schnee von gestern. Auch für Routinier Manuel Neuer, der das "Mia san mia"-Gefühl der Bayern nach außen trägt. Der 34-Jährige strotzt vor Zuversicht. "Ich denke, dass wir Wettbewerbstypen alle wirklich hungrig sind und auch mental so fit sind im Moment, dass wir einfach da sind, auch vom Kopf her." Die Münchner wollen die Gunst der Stunde nützen, so oft bekommt man in einer Karriere nicht die Chance auf das Triple aus Meisterschaft, Cup und Europapokal.

Während die Bayern schon elf große internationale Titel (5 x Champions League, 1 x Europacup der Pokalsieger, 1 x UEFA-Cup, 1 x UEFA Supercup, 2 x Weltpokal, 1 x FIFA Club-WM) erobert haben, brachte es Lyon "nur" auf einen Sieg im Intertoto Cup, der längst gestrichen wurde. Deutlich erfolgreicher ist die Frauenfußballabteilung (Olympique Lyonnais Feminin) mit sechs Trophäen in der "Königsklasse" – 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 und 2019. Respekt.

Vielleicht können die Männer in die Fußstapfen der Ladys treten. Coach Garcia ist jedenfalls hoffnungsfroh: "Wir haben Lust auf eine Sensation, der Appetit kommt mit dem Essen. Unser Selbstvertrauen ist gewachsen", sagt der ehemalige AS-Roma-Betreuer, der von den Lyon-Fans angesichts der bescheidenen Vorstellungen in der Liga lautstark angezählt wurde.

Jetzt kann sich der 56-Jährige ein Denkmal bauen. So schnelllebig ist das Geschäft. (alex)

„Eine Super-Leistung“

Inter Mailands Cheftrainer Antonio Conte war nach dem Einzug ins Fußball-Europa-League-Finale voll des Lobes für seine Mannschaft. „Das war eine Super-Leistung. Wir haben so gespielt, dass der Gegner wie ein Durchschnittsteam ausgesehen hat“, sagte der Italiener nach dem 5:0-Triumph über Schachtar Donezk. Im Endspiel wartet am Freitag (21 Uhr, in Köln) der fünfmalige Sieger dieses Bewerbs, FC Sevilla.

