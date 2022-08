Conference League: Austria gegen Villarreal, Beer-Sheva und Lech Posen

Neben Villarreal zogen die Wiener bei der Gruppen-Auslosung am Freitag in Istanbul noch Hapoel Beer-Sheva aus Israel und Polens Meister Lech Posen als Gegner. Erster Spieltermin ist am 8. September, am 3. November wird die Gruppenphase abgeschlossen.

Das sind die Gruppen:

Gruppe A: Istanbul Basaksehir, Fiorentina, Heart of Midlothian, FK Rigas (Simkovic, Friesenbichler)

Gruppe B: West Ham United, Steaua Bukarest, RSC Anderlecht, Silkeborg IF

Gruppe C: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva, AUSTRIA WIEN, Lech Posen

Gruppe D: Partizan Belgrad, 1. FC Köln (Ljubicic, Kainz), OGC Nizza, 1. FC Slovacko

Gruppe E: Alkmaar, Apollon Limassol, FC Vaduz (Sutter, Omerovic, Dobras), Dnipro-1

Gruppe F: KAA Gent, Molde FK, Shamrock Rovers, Djurgaarden

Gruppe G: Slavia Prag, CFR Cluj, Sivasspor, KF Ballkani

Gruppe H: FC Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris Vilnius (Pavelic), Pyunik Eriwan