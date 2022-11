Comeback von Manuel Neuer

Der 36-Jährige hat seine Schulterblessur auskuriert, mit Ersatzmann Sven Ulreich gewannen die "Roten" siebenmal in Folge – zuletzt 2:0 gegen Inter in der Champions League. Sollten die Bayern wieder siegen, würden sie für zumindest 24 Stunden auf dem Tabellenthron sitzen. Erst am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) wird der aktuelle Spitzenreiter Union Berlin in Leverkusen im Einsatz sein.

Die Europacup-Helden von Eintracht Frankfurt gastieren heute ohne den zuletzt sehr starken Japaner Daichi Kamada (Magen-Darm-Grippe) beim FC Augsburg. "Die Spieler sind hungrig", sagte Trainer Oliver Glasner.

13. Runde: Heute, 15.30 Uhr: Hertha BSC – Bayern München, Dortmund – Bochum, Augsburg – Frankfurt, Hoffenheim – Leipzig, Mainz – Wolfsburg; 18.30 Uhr: Bremen – Schalke. Sonntag, 15.30 Uhr: Leverkusen – Union Berlin; 17.30 Uhr: Freiburg – Köln. Abendspiel: Mönchengladbach – Stuttgart.