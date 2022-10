Chelseas Sieg half auch Salzburg

Die 0:2-Niederlage des AC Milan gegen den FC Chelsea im zweiten Match der Gruppe E spielte auch Red Bull Salzburg in die Karten. Am Ende wird man im Idealfall wohl eher die Italiener als den Spitzenklub der englischen Premier League abfangen können. Der Frust beim AC Milan bezog sich nicht zu Unrecht auf den deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert. Der hatte bereits nach 20 Minuten Milans Fikayo Tomori ausgeschlossen. Der Spieler, der früher beim FC Chelsea gespielt hatte, hielt seinen Gegner im Strafraum tatsächlich länger fest.

Der Gegner ging jedoch erst zu Boden, nachdem er seine Chance vergeben und der Milan-Verteidiger die Hände längst weggegeben hatte. Jorginho verwertete den Strafstoß zum 1:0. "Der Elfmeter und die Rote Karte haben alles verändert", betonte Milan-Trainer Stefano Pioli. Näher kommentieren wollte er die Aktion nach dem Schlusspfiff nicht mehr. "Dem Schiedsrichter habe ich gesagt, was ich darüber denke. Ich spreche nicht sehr gut Englisch, aber ich glaube, er hat es verstanden", so Pioli. Chelseas Neo-Trainer Graham Potter feierte nach seinem Debüt beim 1:1 gegen Salzburg jetzt vier Siege in Serie. "Hier zu gewinnen ist nie einfach. Wir hatten ein bisschen Glück mit dem Ausschluss. Aber insgesamt gesehen war die Leistung richtig gut", resümierte Chelseas Trainer.

Napoli und Brügge weiter

Überraschend schaffte gestern der FC Brügge mit dem 0:0 gegen Atletico Madrid vorzeitig den Aufstieg. Die Belgier waren mit zehn Punkten bereits vor dem gestrigen Abendspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Porto fix weiter. In der Gruppe A ist Napoli nach dem 4:2 gegen Ajax Amsterdam weiter. Den Aufstieg in der Tasche hat auch Real Madrid in der Gruppe F nach dem 1:1 in letzter Minute gegen Shaktar Donezk. David Alaba wurde geschont, und kam erst im Finish der Partie zum Einsatz.