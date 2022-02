Chelsea rätselt über Lukakus Formschwäche

Der heutige Dienstag geizt in den Achtelfinal-Hinspielen der Fußball-Champions-League (21 Uhr, Sky) mit großen Duellen. Der FC Chelsea empfängt den Sieger der Salzburg-Gruppe, OSC Lille, Europa-League-Gewinner Villarreal nimmt es zu Hause mit der "Alten Dame" Juventus Turin auf. Das Quartett spielt in den heimischen Meisterschaften keine Titelrolle mehr. Umso heißer ist man auf die "Königsklasse", in der Chelsea naturgemäß zur Hochform aufläuft. Die "Blues" sind der amtierende Titelträger und gegen Frankreichs Sensationsmeister, der derzeit in der Ligue 1 nur auf Position elf steht, klar zu favorisieren.

Chelsea-Coach Thomas Tuchel bereitet die Formschwäche seines Starstürmers Romelu Lukaku, der heuer in der englischen Premier League noch nicht getroffen hat, Kopfzerbrechen. Beim jüngsten Last-minute-Sieg über Crystal Palace (1:0) zählte der Datendienstleister Opta Sports nur sieben Ballberührungen Lukakus in 90 Minuten. Es waren die wenigsten eines Feldspielers seit Beginn der Aufzeichnungen 2003/04. "Wir treten als Team auf und wollen als Team gewinnen", sagte Tuchel. Die Briten sind in dieser Champions-League-Saison zuhause noch ohne Niederlage und ohne Gegentor.

Juventus steht zum achten Mal in Folge in einem CL-Achtelfinale und hofft auf Tore von Dusan Vlahovic (22), der im Winter für rund 70 Millionen von Fiorentina kam.