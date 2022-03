Chelsea hofft auf eine positive Abwechslung

Zumindest sportlich stehen die Chancen gut, dass der FC Chelsea im Achtelfinale der Fußball-Champions-League ein Erfolgserlebnis feiern kann. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel über Lille würde auch eine knappe Auswärtsniederlage bereits zum Einzug ins Viertelfinale reichen.

Außerhalb des Platzes sind die Probleme nach dem ausgesprochenen Verbot von Spielertransfers, Karten- und Fanartikelverkäufen groß. In englischen Medien wird auch schon spekuliert, ob Trainer Thomas Tuchel den Klub im Sommer in Richtung Manchester United verlassen könnte. Tuchels Sorgenspektrum hat sich deutlich erweitert. "Es gibt neue Dinge zu besprechen, zum Beispiel, wie man zu den Spielen gelangt. Dinge, die sonst selbstverständlich sind", sagte der 48-Jährige am Dienstag. "Solange wir Shirts haben, solange wir leben, werden wir ankommen, konkurrenzfähig sein und hart für unseren Erfolg kämpfen. Das sind wir den Menschen schuldig, die uns normalerweise unterstützen. Ich versuche ehrlich zu sein, einen Einblick zu geben und Informationen aus dem Herzen eines Trainers zu geben", erklärte Tuchel, der derzeit einer der wenigen Chelsea-Offiziellen ist, die sich zu Wort melden.

Keine Freunde hat sich Chelsea mit dem Antrag gemacht, das FA-Cup-Viertelfinale am Samstag beim FC Middlesbrough vor leeren Rängen zu spielen. Weil Chelsea keine Karten verkaufen darf, solle auch der Gegner dies nicht tun dürfen. Gegner Middlesbrough reagierte sofort mit harscher Kritik.

Im zweiten Semifinale des heutigen Abends will Juventus Turin nach dem 1:1 im Hinspiel bei Villarreal daheim alles klar machen.