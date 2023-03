Chelsea beendete Dortmunds stolze Serie

Der Erfolgslauf von Borussia Dortmund ist gestoppt, die Westfalen verabschiedeten sich nach zuvor zehn Pflichtspielsiegen in Serie aus der Fußball-Champions-League. Der FC Chelsea, der das erste Duell im Signal-Iduna-Park 0:1 verloren hatte, entschied das Retourmatch an der Stamford Bridge mit 2:0 (1:0) für sich und zog damit in das Viertelfinale ein.

Dort steht auch Benfica. Das Team von Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt machte mit dem Club Brügge kurzen Prozess und kam mit dem Gesamtscore von 7:1 weiter. Nach dem 2:0 in Belgien feierten die Portugiesen in Lissabon einen 5:1-(2:0)-Sieg, zu dem Goncalo Ramos zwei Tore beisteuerte.

Chelseas Aufstieg war indes mit einem harten Stück Arbeit verbunden. Die „Blues“ stellten kurz vor und nach der Pause die Weichen. Raheem Sterling hatte die Engländer in Führung gebracht (43.), Kai Havertz verwandelte in der 53. Minute im zweiten Versuch einen Elfmeter. Der Penalty wurde nach einem Stangenschuss des Deutschen wiederholt, weil mehrere Spieler vor der Ausführung in den Strafraum gelaufen waren. Dortmunds finale Druckphase brachte nichts Zählbares.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.