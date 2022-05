Chaos-Finale begann verspätet und endete mit Real-Triumph

Immer wieder Real Madrid. Das „Weiße Ballett“ ist und bleibt die größte Nummer im Konzert der Fußball-Champions-League. Der spanische Rekord-Triumphator sicherte sich mit einem 1:0-(0:0)-Finalsieg über den FC Liverpool im Stade den France zum bereits 14. Mal den Titel im wichtigsten europäischen Klubbewerb.

Sehr zur Freude von Österreichs Teamkapitän David Alaba, der zum dritten Mal den Pokal mit den Riesenohren stemmte. Zuvor war der 29-jährige Wiener zweimal mit dem FC Bayern München erfolgreich gewesen. Reals Matchwinner waren der exzellente Torhüter Thibault Courtois und Gold-Torschütze Vinicius junior, der in der 59. Minute das Netz zum Zappeln brachte.

Kartenlose Eindringlinge, Tränengaseinsatz

Den großen Aufreger hatte dieses Event bereits serviert, bevor es überhaupt angepfiffen wurde. Die rund 7000 Sicherheitsbeamten in und um Paris waren mit dem Massenauflauf der Schlachtenbummler aus England und Spanien heillos überfordert.

Rund 60.000 Liverpool-Sympathisanten sollen ihr Team in Frankreichs Hauptstadt begleitet haben. Laut Medienberichten versuchten Hunderte auf Seiten der „Reds“, ohne Tickets in das mit 81.338 Zuschauern ausverkaufte Stadion zu gelangen.

Den „Schwarzfahrern“ soll es problemlos gelungen sein, den ersten Kontrollbereich zu überwinden. In der zweiten Zone (Gate U) wurde die Polizei von den Zuschauermengen derart überrascht, dass sie nachgeben musste.

„Völlig chaotisch und gefährlich“

Einige Kartenlose kletterten über Absperrungen. Jene, die im Besitz von Tickets waren, mussten eine gefühlte Ewigkeit vor den zwischenzeitlich komplett verriegelten Eingängen warten. „Ich weiß nicht, ob es möglich ist, ein noch schlechter organisiertes Event zu haben. Völlig chaotisch und gefährlich“, twitterte die englische Fußball-Legende Gary Lineker vor Ort.

Es kam zu Protestkundgebungen, Tränengas wurde eingesetzt – auch in Gegenwart von Kindern. Die Situation drohte zu eskalieren. Der Anpfiff wurde dreimal nach hinten verlegt. Zuerst von 21 Uhr auf 21.15, dann von 21.15 auf 21.30 und schließlich auf 21.36. Los ging’s tatsächlich erst um 21.37 Uhr – allerdings ohne den in ein James-Milner-Trikot geschlüpften Liverpool-Anhänger Scott, der enttäuscht, aber gefasst in das Hotel in der Nähe des Flughafens Charles de Gaulle zurückkehrte.

Den OÖN berichtete der Routinier beim Plauscherl vor der Schiebetür von seinem Missgeschick. „Es wäre mein achtes Champions-League-Finale gewesen, aber man hat mir mein Ticket auf dem Weg in die Arena aus der Hosentasche gestohlen“, sagte der Mann von der Merseyside.

Nachsatz: „Aber wenn ich höre und sehe, welche Szenen sich vor dem Stadion abspielen, bin ich nicht so unglücklich, dieses Match jetzt im TV und bei einem Drink zu verfolgen. Schau über den Tellerrand: Es gibt Schlimmeres auf der Welt, als hier nicht dabei zu sein.“

Real-Goalie Courtois hielt großartig

Scott ist weitgereist. Es gibt in den vergangenen fünf Jahrzehnten kaum ein Liverpool-Match, das ohne ihn stattgefunden hat. „Ich war auch bei Europacupspielen in Österreich – in Innsbruck, in Graz, in Wien“, erinnert er sich, um dann doch schon etwas nervös an seiner Zigarette zu ziehen. „Ich hoffe, wir gewinnen das.“ Wieder Pech gehabt.

Dabei waren die von Jürgen Klopp aufgestellten „Reds“ tatsächlich auf einem guten Weg gewesen, die ersten 25 Minuten gehörten dem englischen Vizemeister gegen vorsichtige Madrilenen. Die beste Chance fand Ex-Salzburg-Stürmer Sadio Mane vor, dessen Schuss von Courtois an die Stange gelenkt wurde (21.).

Traumpass von Alaba

Der spanische Meister verstärkte seine Offensivbemühungen erst nach rund einer halben Stunde. Wer sonst als Karim Benzema, der mit 14 Treffern die Schützenliste in der „Königsklasse“ anführt, hätte sich kurz vor dem Pausenpfiff um ein Haar feiern lassen dürfen.

Nach großartiger Steilvorlage von Österreichs Teamkapitän David Alaba, der nach Adduktorenproblemen rechtzeitig fit geworden war, traf der französische Mittelstürmer zum 1:0 (43.). Doch nach minutenlangem Videostudium bestätigte der VAR die Entscheidung des Schiedsrichterassistenten – Abseits. Nicht unumstritten.

Brillanter Diagonalpass

Ral zeigte sich davon unbeeindruckt und holte Versäumtes nach Seitenwechsel nach. Federico Valverdes großartiger Diagonal-Querpass durch den Strafraum fand in der 58. Minute Vinicius junior, der keine Probleme hatte, Liverpool-Torhüter Alisson Becker aus kurzer Entfernung zu düpieren.

Das war stark und begeisterte einige Berühmtheiten auf der Ehrentribüne: Zum Beispiel Tennis-Star Rafael Nadal, den 13-fachen French-Open-Champion. Oder Zinedine Zidane. Oder den bulligen brasilianischen Ex-Teamstürmer Ronaldo. Oder Raul, der gemeinsam mit Liverpool-Legende Ian Rush den Champions-League-Pokal auf den Rasen getragen hatte.

Salah vergoss Tränen

Liverpool brauchte jetzt Antworten auf den Rückstand. Der ägyptische Superstürmer Mo Salah fand immer wieder im überragenden Belgier Courtois seinen Meister (64., 69., 82.). Es war zum Verzweifeln. Auch für Scott, den bemitleidenswerten Liverpool-Fan. Sein Team gab mehr als 20 Schüsse ab. Kein einziger fand den Weg ins Tor. Das ist bitter und für Salah ein verständlicher Grund, bittere Tränen der Enttäuschung zu vergießen.