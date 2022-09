Immer wieder Okafor! Der FC Salzburg entführte einen Punkt aus London

Hut ab vor Österreichs Meister FC Salzburg. Die Mozartstädter bleiben auch nach dem zweiten Duell mit einem vermeintlichen „Riesen“ in der Fußball-Champions-League ungeschlagen. Acht Tage nach dem 1:1 gegen den AC Milan erreichten die „Roten Bullen“ ein überraschendes 1:1 (0:0) beim FC Chelsea und gehen mit entsprechend breiter Brust in die beiden anstehenden Duelle mit Dinamo Zagreb. Die Kroaten unterlagen in Mailand 1:3.

Noah Okafor hat das registriert, der Schweizer ist in einem absoluten Hoch. In den jüngsten sieben Matches gelangen dem Stürmer sechs Tore – auch gestern trug er sich in die Schützenliste ein, als niemand mehr damit rechnete. Junior Adamu war auf dem rechten Flügel durchgebrochen, Okafor enteilte dem indisponierten Cesar Azpilicueta und erzielte unter dem Jubel der 850 Salzburg-Schlachtenbummler aus rund sieben Metern per Flachschuss den Ausgleich. Das war in der 75. Minute – in einer Phase, in der Chelsea alles im Griff zu haben schien.

„Ich bin extrem stolz“

„Es war ein schwieriges Spiel“, gestand der 22-jährige Okafor, der mit seinen Teamkollegen 142 Sekunden nach Anpfiff der zweiten Halbzeit in Rückstand geraten war. Raheem Sterling schlenzte den Ball elegant ins rechte Eck, der erste Schuss auf das Tor der Salzburger war auch drin – 1:0 (48.).

Zuvor hatte Chelsea dominiert, anschließend gingen die „Blues“ bei der Premiere von Neo-Trainer Graham Potter, der mit herzlichem Applaus empfangen wurde, in den Verwaltungsmodus über. Richtig groß sollte der Druck erst nach dem 1:1 werden. Da brannte dreimal der Hut. Reece James schoss über das Gehäuse (78.), Salzburg-Torhüter Philipp Köhn – zuvor wenig beschäftigt – rettete in der 83. Minute gegen „Joker“ Armando Broja, der auch in der Nachspielzeit in aussichtsreicher Position das Ziel verfehlte (92.).

„Wir haben fast alles wegverteidigt“, freute sich Salzburgs Kapitän Andreas Ulmer: „Dieser Punkt ist sehr wichtig, das Unentschieden war das Maximum. Mehr ging heute nicht.“ Ähnlich sah es Okafor: „Ich bin extrem stolz, was wir geleistet haben. Wir haben gekämpft wie die Löwen, wir nehmen den Punkt mit und geben weiter Gas“, sagte jener Mann, der eigentlich mit Fernando das Angriffsduo bilden hätte sollen. Doch der Brasilianer hatte sich beim Aufwärmen am Oberschenkel verletzt und musste w. o. geben.

Benjamin Sesko kam zum Zug und gab in der 40. Minute einen gefinkelten Schuss aus der Drehung ab, den Torhüter Kepa um die Stange lenkte. Es war ein Vorgeschmack auf das erste Tor eines österreichischen Klubs im Stadion an der Stamford Bridge. Was Okafor gelang, war dem Wiener Sportclub 1965 beim 0:2 gegen die „Blues“ und der Wiener Austria 1994 beim 0:0 verwehrt geblieben.

Von Salzburg zum FC Chelsea?

Salzburg, das jüngste Team im Bewerb, hat die nächste Duftmarke gesetzt. Das gefiel auch Sportchef Christoph Freund, der laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ein Kandidat für den vakanten Sportdirektorposten beim FC Chelsea sein soll. Wenn Romano so etwas hinausposaunt, ist meistens mehr als ein Fünkchen Wahrheit dran. Salzburgs Partystimmung war trotzdem ungetrübt.