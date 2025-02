Champions League: Playoffs mit Duell der Giganten

Premiere in der Königsklasse: Die Fußball-Champions-League startet heute erstmalig in die Achtelfinal-Play-offs. Im neuen Modus müssen für die nach der Ligaphase bereits fix qualifizierten acht Klubs noch die Gegner ermittelt werden.

Ein – von den Namen her – vorgezogenes Finale steigt dabei bereits in Manchester: Das kriselnde Team von Pep Guardiola spielt gegen Real Madrid (21 Uhr). In der Premier League rangieren die "Citizens" aktuell lediglich auf Platz fünf.

Das weiße Ballett ist indes weiterhin defensiv geschwächt: Neben Dani Carvajal, Eder Militão und dem erneut verletzten David Alaba kann Trainer Carlo Ancelotti auch nicht auf Antonio Rüdiger und Lucas Vázquez zurückgreifen.

Sollte Real Madrid nach Hin- und Rückspiel das Achtelfinale nicht erreichen, wäre es das erste Mal seit der Saison 1962/1963, dass der Hauptstadt-Klub nicht unter den Top 16 Europas steht.

BVB gastiert in Lissabon

Nach der jüngsten Niederlage in der deutschen Bundesliga gegen Stuttgart (1:2) hofft Borussia Dortmund auf den ersten Sieg unter Neo-Trainer Niko Kovac. In Lissabon (21 Uhr) muss der BVB gegen den portugiesischen Tabellenführer Sporting bestehen.

