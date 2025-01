Champions-League-Playoffs: Real Madrid trifft auf Manchester City

Während die besten acht Teams der Ligaphase bereits ihr Ticket für das Achtelfinale gelöst haben, kämpfen die Mannschaften, die die Ligaphase auf den Plätzen 9 bis 24 beendet haben, um die verbleibenden acht Spots.

Die Plätze zwischen 9 und 16 sind gesetzt und haben im Play-off dementsprechend Heimrecht. In Nyon wurden heute die Paarungen ausgelost. Dabei kommt es gleich zu einem echten Kracher: Titelverteidiger Real Madrid bekommt es mit Manchester City zu tun.

FC Bayern München, der aufgrund der Platzierung ebenfalls auf die "Citizens" hätte treffen können, hatte mit Celtic Glasgow das Losglück in diesem Turnierbaum gezogen.

Gespielt wird in klassischer Manier mit Hin- und Rückspiel. Die ersten Duelle steigen am 11. und 12. Februar 2025, bevor eine Woche später, am 18. und 19. Februar 2025, die Entscheidungen in den Rückspielen fallen.

Alle Paarungen des Playoffs:

Sporting Lissabon (23) - Borussia Dortmund (10)

FC Brügge (24) - Atalanta Bergamo (9)

Manchester City (22) - Real Madrid (11)

Celtic Glasgow (21) - FC Bayern München (12)

Juventus Turin (20) - PSV Eindhoven (14)

Feyenoord Rotterdam (19) - AC Milan (13)

Stade Brest (18) - PSG (15)

AS Monaco (17) - Benfica Lissabon (16)

