Champions League: ManCity verlor weiße Weste, Juventus vor Out

Der englische Meister erreichte am Dienstag auswärts gegen den FC Kopenhagen nur ein 0:0 und musste damit im vierten Spiel der Gruppe G den ersten Punkteverlust hinnehmen. Dennoch ist den "Citizens" die Teilnahme an der K.o.-Phase nur noch theoretisch zu nehmen. Juventus hingegen dürfte die Runde der letzten 16 nach einem 0:2 bei Maccabi Haifa verpassen.

ManCity verzichtete in Kopenhagen auf Erling Haaland, der wohl schon im Hinblick auf den Premier-League-Schlager am Sonntag an der Anfield Road gegen Liverpool geschont wurde. Ohne den Goalgetter nahm die Partie für die Gäste einen unglücklichen Verlauf. Zunächst versagte der Videoassistent einem Weitschuss-Tor von Rodri wegen eines vorangegangenen Handspiels von Riyad Mahrez die Anerkennung (11.), dann scheiterte Mahrez mit einem Hand-Elfmeter an Kopenhagen-Goalie Kamil Grabara (25.) und schließlich sah City-Linksverteidiger Sergio Gomez wegen Torraubs Rot (30.).

In Überzahl konnten die Dänen die Partie offenhalten und brachten das Unentschieden über die Zeit. So lieferte City im ersten Saisonmatch ohne Haaland die erste Nullnummer in dieser Saison ab.

In Haifa lieferte Juventus in der ersten Hälfte eine äußerst schlechte Darbietung ab und wurde dafür mit Toren von Omer Atzili (7., 42.) bestraft. Erst nach dem Seitenwechsel steigerte sich der italienische Rekordmeister, dem allerdings keine Wende mehr gelang. Mit nur drei Punkten aus vier Partien scheint für die Turiner der Einzug ins Achtelfinale in weite Ferne gerückt zu sein.