Cercle Brügge trennte sich von Ex-Ried-Trainer Muslic

Vor einem Monat war Miron Muslic mit Cercle Brügge in der Conference League noch zu Gast beim LASK gewesen - jetzt gab der belgische Erstligist die Trennung des 42-Jährigen bekannt.

Lesen Sie auch: LASK-Gegner Fiorentina spielt das Schicksal übel mit

Muslic war seit September 2022 Chefcoach von Cercle, in der abgelaufenen Saison schaffte er mit dem Verein überraschend die Qualifikation für den Europacup. In dieser Saison läuft es aber nicht. Am Sonntag ging die Partie gegen Schlusslicht Beerschot mit 2:3 verloren, in der Tabelle ist Cercle aktuell 15. und damit Vorletzter.

Das Team aus Brügge leitete der 42-jährige Ex-Ried-Trainer, dessen Familie im oberösterreichischen Altmünster wohnt, in insgesamt 101 Spielen. Bis zur Ernennung eines neuen Cheftrainers wird Jimmy De Wulf die Rolle des Interimstrainers übernehmen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper