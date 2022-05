Carlo Ancelotti: "Das ist ein großer Verlust"

Nachdem David Alaba beim Fußball-Abschlusstraining des frischgebackenen spanischen Meisters Real Madrid durch Abwesenheit geglänzt hatte, war klar, dass der österreichische Teamkapitän heute (21 Uhr, ServusTV, Sky, DAZN) im Semifinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City nicht mitwirken würde.

"Das ist ein großer Verlust", bedauerte Trainer Carlo Ancelotti den Ausfall des 29-jährigen Wieners, dessen Adduktorenverletzung im ersten Duell mit dem englischen Spitzenreiter vor acht Tagen wieder akut geworden war. Real verlor 3:4, die Chance auf den Einzug in das Endspiel am 28. Mai in St. Denis gegen Liverpool oder Villarreal (dieses Match war bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange) lebt.

Die Madrilenen beschwören die nächste magische Nacht im Estadio Santiago Bernabeu, wo sich schon Frankreichs Krösus Paris Saint-Germain die Zähne ausgebissen hat – 3:1. In der Runde der letzten acht war das "Weiße Ballett" gegen Chelsea bereits 0:3 zurückgelegen, eine Aufholjagd zum 2:3 bescherte das nächste Happy End.

"Wir haben Selbstvertrauen, das Publikum im Rücken und auch die Qualität im Kader. Natürlich werden wir etwas riskieren, um diesen kleinen Rückstand geradezubiegen", sagte Ancelotti, der ein echtes Trumpf-Ass im Ärmel hat. Die Rede ist von Karim Benzema, der sich in dieser Saison für die Auszeichnung "Weltfußballer des Jahres" in Position gebracht hat.

Die Statistiken des 34-jährigen Stürmers sind überragend. In 42 Pflichtspielen für Real verbuchte der 94-fache französische Internationale 42 Tore und 13 Vorlagen. Klar, dass Manchester-City-Coach Pep Guardiola, der seinen 2023 auslaufenden Vertrag laut "The Sun" bis 2025 verlängern möchte, Respekt zeigt. "Es war klar, dass es eine Begegnung auf Augenhöhe sein würde. Um Real auszuschalten, brauchst du zwei sehr gute Partien. Teil eins ist erledigt", sagte der Katalane, der wegen seiner FC-Barcelona-Vergangenheit ein rotes Tuch für den Anhang der Madrilenen sein wird. Doch damit kann Guardiola umgehen. Er hat das Endspiel im Visier – und die pure Entschlossenheit, Manchester City endlich zum ersten Champions-League-Triumph zu führen. Vor einem Jahr wurde Chelsea zum finalen Stolperstein (0:1).